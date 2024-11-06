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        Hastanedeki yangın, büyümeden söndürüldü

        KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin teknik odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:43 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:45
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        Hastanedeki yangın, büyümeden söndürüldü
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        KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin teknik odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

        İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi'ndeki Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin giriş katında bulunan ameliyathanenin bekleme salonundaki teknik odada, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, hastane hizmetleri aralıksız sürüyor.

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