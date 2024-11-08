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        Yaklaşık 75 milyon TL değerindeki Sanal Gerçeklik Küresi, depo olarak kullanılıyor

        İZMİT'te 2019'da belediye tarafından açılan, ardından atıl halde kalan Planetaryum Sanal Gerçeklik Küresi, depo olarak kullanılmaya başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:12 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:15
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        Yaklaşık 75 milyon TL değerindeki Sanal Gerçeklik Küresi, depo olarak kullanılıyor
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        İZMİT'te 2019'da belediye tarafından açılan, ardından atıl halde kalan Planetaryum Sanal Gerçeklik Küresi, depo olarak kullanılmaya başlandı. Sayıştay Başkanlığı’nın 2023 denetim raporunda, "Maliyet bedeli 2023 yılı itibarıyla güncellendiğinde yaklaşık 75 milyon TL olan Planetaryum Sanal Gerçeklik Küresi'nin kullanım amacı dışında atıl tutulması ve depo olarak işletilmesi kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmadığı şeklinde değerlendirilmektedir" denildi.

        İzmit Belediyesi’nin önceki yönetimi tarafından 2017 yılında 12 milyon 331 bin TL'ye ihale edilen ve 5 Şubat 2019'da yapımı tamamlanan 2 bin 500 metrekare alanda kurulu Planetaryum Sanal Gerçeklik Küresi'nin atıl durumda olması Sayıştay Başkanlığı'nın 2023 yılı denetim raporunda yer aldı. Açıklanan raporda, Planetaryum Sanal Gerçeklik Küresi'nin 2019 yılı Şubat ve Mart aylarında sistemi test amaçlı olarak kullanıma açıldığı ve bu sürede 2 bin 621 ziyaretçinin kabul edildiği belirtildi. Kürenin resmi açılışının 29 Mart 2019'da yapıldığının belirtildiği raporda, burada astronomi ve uzay bilimleri, tıp-biyoloji, kimya, fizik eğitimleri ile görüntülü konferanslar verilebildiği ifadeleri yer aldı.

        Raporda, kürenin 2019 yılında toplamda 10 bin 431 kişinin ziyaret ettiği, 2020'de pandemi nedeniyle faaliyetlerini sonlandırdığı belirtildi. 2023 yılında ise kürenin yardım malzemeleri, erzak ve kullanılmayan büro eşyaları için depo olarak kullanıldığı denetçiler tarafından tespit edildi. Denetçiler, raporda, "Özel imalatların ve malzemelerin kullanıldığı söz konusu eserin teknolojisi düşünüldüğünde ve yıpranma payı da göz önüne alındığında gün geçtikçe ekonomik ömrünün azaldığı görülmüştür" ifadelerine de yer verdi.

        Sayıştay denetçileri, söz konusu küreye ilişkin raporda, "Maliyet bedeli 2023 yılı itibarıyla güncellendiğinde yaklaşık 75 milyon TL olan Planetaryum Sanal Gerçeklik Küresi'nin kullanım amacı dışında atıl tutulması ve depo olarak işletilmesi kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmadığı şeklinde değerlendirilmektedir" ifadelerine verdi.

        Belediyenin ise gerekli işlemlerde bulunacağını denetçilere bildirdiği ifade edildi.

        'YÜKLENİCİ VE İDARE EKSİKLİKLERİ GİDERMEDİ'

        İhale sürecindeki eksiklikler de raporda yer aldı. 20 Mart 2019'da geçici kabul komisyonu tarafından yapım işindeki eksikliklerin tamamlanması için yükleniciye 30 gün süre verildiği belirtildi. 30 günün ardından yüklenicinin eksiklikleri tamamlamadığı, idarenin de eksikliklerin giderilmediği, işin geçici kabulünün ise 25 Nisan 2022'de yapıldığı ifadeleri yer aldı. Sanal Gerçeklik Küresi hala depo olarak kullanılıyor.

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