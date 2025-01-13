Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Elektrik akımına kapılıp, 7 metreden düşen işçi öldü

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir mermer üretim tesisinde, elektrik akımına kapılıp 7 metre yüksekten düşen İshak Yetim hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:51 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrik akımına kapılıp, 7 metreden düşen işçi öldü
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesindeki bir mermer üretim tesisinde, elektrik akımına kapılıp 7 metre yüksekten düşen İshak Yetim hayatını kaybetti.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bir mermer üretim tesisinde meydana geldi. Vinç üzerinde çalışan İshak Yetim, henüz bilinmeyen sebeple elektrik akımına kapılıp yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde Yetim’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İshak Yetim’in cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Ölümle sonuçlanan kazada nakli sağlayamayan doktorlara ceza!
        Ölümle sonuçlanan kazada nakli sağlayamayan doktorlara ceza!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        OSD'den hurda teşviki talebi
        OSD'den hurda teşviki talebi
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de şehitlerin mezarları çiçeklerle donatıldı
        Kocaeli'de şehitlerin mezarları çiçeklerle donatıldı
        DEM Parti heyeti, Yüksekdağ ile görüşmek için cezaevinde (3)
        DEM Parti heyeti, Yüksekdağ ile görüşmek için cezaevinde (3)
        Kocaeli'de 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 2 bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Kocaeli'de 2 bin 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de partililerle buluştu
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de partililerle buluştu
        DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret
        DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret