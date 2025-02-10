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        Konteynerde çıkan yangın söndürüldü

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir iş yerine ait işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 21:26 Güncelleme: 10.02.2025 - 21:30
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        Konteynerde çıkan yangın söndürüldü
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde bir iş yerine ait işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde işçilerin kaldığı konteynerde çıktı. İş yerinin girişinde bulunan, işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, konteynerde hasar oluştu. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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