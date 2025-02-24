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        Kartepe'de JAK timinden karda nefes kesen tatbikat

        KOCAELİ'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde bulunan önemli kış turizm merkezi Kartepe'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 5 kar motoru ve UTV ile mahsur kalanları kurtarmak için günün 24 saati görev yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:05
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        Kartepe'de JAK timinden karda nefes kesen tatbikat
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        KOCAELİ’de Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesinde bulunan önemli kış turizm merkezi Kartepe’de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 5 kar motoru ve UTV ile mahsur kalanları kurtarmak için günün 24 saati görev yapıyor. Tatilci yoğunluğunun yaşandığı hafta sonlarında ortalama 60 olaya müdahale eden JAK timinin, nefes kesen tatbikatı DHA tarafından görüntülendi.

        Kartepe ilçe merkezine kara yoluyla yaklaşık 20, kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer alan Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesindeki Kartepe Kayak Merkezi, hafta sonlarında kayak tutkunlarının akınına uğruyor. Profesyonel ve amatör kayakçıların kullanabildiği pist, telesiyej, teleski ve kızak alanı bulunan kayak merkezinde tatilciler snowboard ve kar kızağı yapabiliyor. Faaliyetler sırasında yaralanan, mahsur kalan ve kaybolan tatilcilere ilk müdahaleyi, günün 24 saati 5 kar motoru ve UTV ile bölgede görevli bulunan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JAK timi yapıyor. 4 jandarma personelinden oluşan JAK timi, ihbar ulaştığı andan itibaren koordinatlarını belirledikleri tatilciye ortalama 6 dakika içerisinde ulaşıyor. Gerek duyulması halinde termal dron ve eğitimli köpek de kullanan JAK timi, tatilci yoğunluğunun yaşandığı hafta sonlarında ortalama 60 olaya müdahale ediyor.

        JAK TİMİNİN TATBİKATI NEFES KESTİ

        JAK timinin kış tatbikatı, Demirören Haber Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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