Gemiden indirilen sıfır araç, tren yoluna düştü

Kaza, saat 09.00 sıralarında Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde özel liman işletmesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre; gemiden indirilen sıfır hafif ticari araç, T.G. tarafından otoparka çekileceği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce demir bariyerleri aştı ardından limanın hemen yakınından geçen tren yoluna düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan T.G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, araç yoldan kaldırıldı.

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