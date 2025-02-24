Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gemiden indirilen sıfır araç, tren yoluna düştü

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde gemiden indirilen sıfır araç, otoparka çekileceği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak tren yoluna düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemiden indirilen sıfır araç, tren yoluna düştü
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde gemiden indirilen sıfır araç, otoparka çekileceği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak tren yoluna düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde özel liman işletmesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre; gemiden indirilen sıfır hafif ticari araç, T.G. tarafından otoparka çekileceği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce demir bariyerleri aştı ardından limanın hemen yakınından geçen tren yoluna düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan T.G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, araç yoldan kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı

        Benzer Haberler

        Kartepe'de JAK timinden karda nefes kesen tatbikat
        Kartepe'de JAK timinden karda nefes kesen tatbikat
        Kocaeli'de motosiklet sürücüleri ve motokuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması
        Kocaeli'de motosiklet sürücüleri ve motokuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Karın tadını çıkarmak isteyenler Kartepe'yi tercih etti
        Karın tadını çıkarmak isteyenler Kartepe'yi tercih etti
        Necmettin Erbakan Kocaeli'de anıldı
        Necmettin Erbakan Kocaeli'de anıldı
        Kocaeli'de kar etkili oluyor (2)
        Kocaeli'de kar etkili oluyor (2)