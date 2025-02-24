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        Kocaeli'de 7 gündür devam eden yangında gazın türü metan çıktı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında çıkan yangına ilişkin alınan numuneler sonuçlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:27 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:30
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        Kocaeli'de 7 gündür devam eden yangında gazın türü metan çıktı
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        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında çıkan yangına ilişkin alınan numuneler sonuçlandı. 7 gündür süren yangının, metan gazı kaynaklı olduğu belirlendi.

        Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), doğal gaz dağıtım şirketi ve polis ekibi sevk edildi. Yüzeye çıkan yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada yaşanan parlamada yüzünden hafif yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        SÖNDÜRÜP, YENİDEN YAKTILAR

        Yangından bir gün sonra bölgeye, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerinin yanı sıra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) uzman ekipleri geldi. İtfaiyeciler, 26'ncı saatte yangın battaniyesiyle yangını kontrollü olarak söndürürken; AFAD, TPAO, TÜBİTAK ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri tarafından hem numuneler alındı hem de ölçümler yapıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri, gazı yeniden kontrollü olarak alevlendirdi. Numunelerin laboratuvarda incelenmesinin ardından yanan gazın metan olduğu tespit edildi. Yaklaşık 7 gündür devam eden yangına ilişkin ekiplerin bekleyişi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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