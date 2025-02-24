Lokantada bir kişiyi vurup, içeride bulunanları rehin aldı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde elinde silahla lokantaya giren şüpheli, bir kişiyi vurup, içeride bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Elinde silahla lokantaya giren bir şüpheli, içeride bulunan bir kişiyi vurarak yaraladı. Şüpheli daha sonra içeride bulunanları rehin aldı. Şüpheli, yaraladığı kişiyi sağlık ekiplerine teslim etmeyi reddederken, içeriye kimsenin girmesine izin vermiyor. Polis ve özel harekat ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.