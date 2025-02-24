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        Çorbacıda 'yan baktın' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde çorbacıda çıkan 'yan baktın' kavgasında İsmail Çınar'ı (24) öldüren, 2 kişiyi de yaralayan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:55
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        Çorbacıda 'yan baktın' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde çorbacıda çıkan 'yan baktın' kavgasında İsmail Çınar'ı (24) öldüren, 2 kişiyi de yaralayan M.Y. (24), gözaltına alındı.

        Olay, 22 Şubat akşamı İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı'ndaki bir çorbacı dükkanında meydana geldi. Eğlence mekanından çıkan İsmail Çınar, arkadaşıyla birlikte çorbacı dükkanına gitti. Burada İsmail Çınar ve M.Y. arasında yan bakma bahanesiyle kavga çıktı. Kavga sırasında M.Y., İsmail Çınar ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. İsmail Çınar, kurtarılamadı. İsmail Çınar'ın cenazesi dün ikindi namazı sonrası Kartepe ilçesindeki 17 Ağustos Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Polis tarafından yakalanan M.Y.'nin ise işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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