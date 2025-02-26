Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Son aylardaki yağışlar, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajın yarısını doldurdu

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki, kentin su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı geçen yıl aralık ayında yüzde 17'e kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:31 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son aylardaki yağışlar, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajın yarısını doldurdu
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki, kentin su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda doluluk oranı geçen yıl aralık ayında yüzde 17’e kadar düştü. Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte su seviyesi yüzde 45 olarak ölçüldü. Öte yandan beyaza bürünen barajda oluşan seyirlik manzara havadan görüntülendi.

        Başiskele ilçesinde bulunan ve 2 milyon 130 bin kişinin yaşadığı kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda yaz aylarında su seviyesi iyice düştü. Sapanca Gölü’nden baraja pompalarla su takviyesi yapıldı. Düşüşün devam etmesiyle yer altı kuyuları da devreye alındı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre doluluk oranı geçen yıl aralık ayında yüzde 17 olarak ölçüldü.

        Son aylarda etkili olan yağışların ardından 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi bugün itibarıyla 23 milyon 16 metreküp ile yüzde 45 olarak ölçüldü. Öte yandan beyaza bürünen barajda oluşan seyirlik manzara da havadan görüntülendi.

        ‘TAHMİNİMİZE GÖRE KARIN ERİMESİNİN ARDINDAN BARAJ DOLACAK’

        İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, barajdaki su oranının artmasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        Kar ve yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Kar ve yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!

        Benzer Haberler

        Rusya tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Kocaeli'de yakalandı
        Rusya tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Kocaeli'de yakalandı
        Rusya tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Kocaeli'de yakalandı
        Rusya tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Kocaeli'de yakalandı
        Kocaeli'de bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutukl...
        Kocaeli'de bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutukl...
        Kız arkadaşını öldürüp, kaza süsü vermeye çalışan sanık: Kamyonetin peşinde...
        Kız arkadaşını öldürüp, kaza süsü vermeye çalışan sanık: Kamyonetin peşinde...
        Eski ortağını tüfekle vurup, başında beklemişti; tutuklandı
        Eski ortağını tüfekle vurup, başında beklemişti; tutuklandı
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa