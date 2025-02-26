Bakan Kacır: AB ile sürdürdüğümüz yakın ilişki ve iş birliğinin adı konmalı
SANAYİve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ülkemiz genç ve dinamik nüfusuyla, potansiyeliyle, güçlü bir üretim ve teknoloji geliştirme altyapısıyla Avrupa Birliği'ni küresel rekabette öne çıkaracak kabiliyete sahiptir.
SANAYİve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ülkemiz genç ve dinamik nüfusuyla, potansiyeliyle, güçlü bir üretim ve teknoloji geliştirme altyapısıyla Avrupa Birliği'ni küresel rekabette öne çıkaracak kabiliyete sahiptir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği kazan-kazan esasına dayalı stratejik bir hamle olarak tarihe geçecektir. Halihazırda sürdürdüğümüz yakın ilişki ve iş birliğinin artık adını koyma vakti gelmiştir" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yaptığı Dijital Avrupa Programı'nın mekanizmalarından biri olan ve Türkiye'nin sanayisinin, işletmelerinin ve kamu kurumlarının dijitalleştirme süreçlerinde destekleyecek Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri'nin (ADİM) açılış programı ve imza töreni, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Programa Bakan Kacır'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanvekili Yusuf Tancan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Avrupa Birliği Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, TÜBİTAK Başkanı Prof Dr. Orhan Aydın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve davetliler katıldı.
'6 YENİ MODEL FABRİKA DAHA KURACAĞIZ'
Burada konuşan Bakan Kacır, işletmelerin dijital dönüşüm kapsamında finansman ihtiyaçlarını karşılayan programlarla birlikte verimliliklerini ve rekabet güçlerini artıracak modern altyapılar oluşturmak üzere önemli adımlar attıklarını belirterek, "Büyük veri ve yapay zeka araştırmalarını desteklemek üzere 35 bin dizüstü bilgisayara eşdeğer güçte olan süper bilgisayarımız ARF'ı devreye aldık. Ayrıca EuroHPC Ortak Girişimi üyeliğimiz sayesinde, dünyanın sekizinci en güçlü süper bilgisayarı MareNostrum 5'e doğrudan erişim imkanına da sahibiz. Sanayimizi yalın üretimle buluşturan ve mevcut iş gücümüzü 4'üncü Sanayi Devrimi'ne uygun yetkinliklerle donatan model fabrikalarımızın sayısını 10'a çıkardık. Önümüzdeki süreçte ise Kocaeli, Denizli, Trabzon, Malatya, Sakarya ve Tekirdağ'da 6 yeni model fabrika daha kuracağız. İşletmelerimizin dijital dönüşümü başarıyla gerçekleştirmesinin yanı sıra, üzerinde önemle durduğumuz bir diğer husus da yeni yatırımları, özgün ve milli teknoloji çözümleriyle hayata geçirmektir. Ülkemiz tarihinin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 kapsamında; hiper ölçekte veri merkezleri ile endüstriyel robotik sistemler başlıklarında çıkacağımız yeni çağrılarla, yerli teknoloji ekosistemimizi güçlendirecek stratejik yatırımları teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi.
'ÜLKEMİZDEN 68 KURUM VE KURULUŞ 14 MİLYON EURO FONA ERİŞİM ELDE ETTİ'
Dijital Avrupa Programı'na değinen Bakan Kacır, "AB Çerçeve Programlarını halihazırda Avrupa değer zincirinin ana aktörlerinden biri olan ülkemiz sanayisinin, KOBİ'lerinin rekabetçiliğini yükseltmek adına değerli bir araç olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, yüksek başarımlı hesaplama ve yapay zeka gibi alanlarda stratejik altyapıların kurulumuna ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesine finansman sağlayan 'Dijital Avrupa Programı'na katıldık. Ülkemizin 2023 yılında bu programa katılımı sonucunda sanayicilerimiz, girişimcilerimiz, üniversitelerimiz program kapsamında kurulan kritik altyapılardan faydalanma imkanına kavuştular. Avrupa Komisyonu tarafından açılan çağrılara başvurmaya hak kazandılar. Bugüne kadar ülkemizden 68 kurum ve kuruluş 14 milyon euro fona erişim elde etti" diye konuştu.
AB'YE MESAJLAR
Avrupa Birliği'ne tam üyelikle ilgili de konuşan Kacır, "Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda, Dijital Avrupa Programı ile IPA programı kapsamında geliştirilen projelerin ortak bir hedef doğrultusunda birbirini tamamlayıcı olarak tasarlanması büyük bir önem taşıyor. Bu entegrasyon, iş birliklerini daha etkin hale getirmenin yanında, IPA ve Dijital Avrupa programlarının ortak bir yol haritası çizmesine de imkan sağlayacaktır. Ülkemizin sanayide ve teknolojide kazanımlarını artıracak her altyapı aynı zamanda Avrupa'nın geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Sayın Mario Draghi, Avrupa Birliği'nin rekabetçiliği üzerine kapsamlı ve çarpıcı bir rapor hazırladı. Rapor açık bir şekilde son 20 yılda Avrupa Birliği'nin inovasyon açığının verimlilik artışını önemli ölçüde yavaşlattığını vurguluyor. Aynı şekilde, birçok kritik teknoloji alanında ve teknoloji girişimciliğinde, AB ekonomisinin rekabet gücü ve birliğin teknolojik bağımsızlığı açısından gereken atılımı yapamadığını ifade ediyor. Ülkemiz genç ve dinamik nüfusuyla, potansiyeliyle, güçlü bir üretim ve teknoloji geliştirme alt yapısıyla Avrupa Birliği'ni küresel rekabette öne çıkaracak kabiliyete sahiptir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği kazan-kazan esasına dayalı stratejik bir hamle olarak tarihe geçecektir. Halihazırda sürdürdüğümüz yakın ilişki ve iş birliğinin artık adını koyma vakti gelmiştir. Avrupa Birliği adına kritik önem taşıyan bu fırsatın doğru şekilde değerlendirilerek, yeni bir çağın kapılarının ülkemiz ile beraber açılmasını temenni ediyorum" dedi.
'HEP BİRLİKTE EL BİRLİĞİ İÇERİSİNDE YÖNETMELİYİZ'
Programda konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Türkiye’nin önemine değinerek, "Türkiye bir aday ülke olarak Avrupa Birliği ve iş birliği açısından bizim için son derece önemli. Özellikle dijital dönüşüm alanında da yapacak önemli işlerimiz var. Dijital dönüşüm tüm ekonomik ve toplumsal yaşamımızın her alanına dokunan bir alan ve bu dönüşüm genç kuşakların da geleceğini belirleyen en önemli etmen olacak. Bu yüzden dijital geleceğe yatırım yapmak son derece önemli. Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu da bu anlamda önemli iki oyuncu. Bu bağlamda sizlerle birlikte çalışmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu merkezin açılış töreninde de önemli bir dönüm noktasını gerçekleştiriyoruz. Burada aynı zamanda Avrupa Birliği sınırları içerisindeki bu alanda devam eden rekabet için de küresel liderliği korumak, temel stratejik alanlarda yatırım, inovasyon ve dijital altyapı açısından acil eylem gerektiren alanlarda birlikte çalışmanın öneminin de altı çiziliyor. Elbette bir noktadan başlamamız gerekiyordu; çalışmalarımıza zaten başladık. Fakat bu dijital merkezler bu alanda yapılması gerekenler açısından temel aktörler ve temel alanlar. Hem iş gücünde hem de tüm farklı sektörlerde etkisi olacak bir dönüşümden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu dönüşümü yüreklilikle, zorluluklarla mücadeleden yılmadan hep birlikte el birliği içerisinde yönetmeliyiz" diye konuştu.
'TÜRKİYE, UZUN ZAMANDIR ETKİN BİR ÜLKE'
Türkiye'nin yatırımlarına değinen Ossowski, 'Türkiye, bu alanda halihazırda uzun zamandır etkin bir ülke. Türkiye'de hem bakanlık hem de ülkedeki farklı paydaşlar nezdinde yapay zeka, inovasyon, dijitalleşme, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında ciddi yatırımlar yapılmakta. Bu da gelecekteki refahımız ve sürdürülebilir büyümemiz için son derece önemli adımlar. Türkiye, Dijital Avrupa Programları çerçevesinde Avrupa'daki paylaşlarla da birlikte hareket ediyor. Türkiye'deki kurumlar, akademik kuruluşlar, enstitüler, Avrupa'daki diğer akademik kuruluşlar, üniversiteler ve paydaşlarla dijital dönüşüm ve teknolojik ilerleme alanlarında farklı iş birliği projelerinde ve programlarında birlikte çalışıyor. Bakanlığınızın uygulamaya koyduğu farklı programlar da başarılı bir şekilde inovasyon ve dijital dönüşüm alanında büyük destek sunmakta. Bugün Dijital İnovasyon Merkezleri'mizin oluşturduğu ağ ile araştırma merkezlerimiz ve teknoloji laboratuvarlarımız ile yüksek bir etki yaratacağımızı düşünüyorum. Çünkü bir fark yaratmak istiyorsak, somut bir etki de yaratmamız gerekiyor" dedi.
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