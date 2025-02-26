Bakan Kacır: AB ile sürdürdüğümüz yakın ilişki ve iş birliğinin adı konmalı

SANAYİve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ülkemiz genç ve dinamik nüfusuyla, potansiyeliyle, güçlü bir üretim ve teknoloji geliştirme altyapısıyla Avrupa Birliği'ni küresel rekabette öne çıkaracak kabiliyete sahiptir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği kazan-kazan esasına dayalı stratejik bir hamle olarak tarihe geçecektir. Halihazırda sürdürdüğümüz yakın ilişki ve iş birliğinin artık adını koyma vakti gelmiştir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yaptığı Dijital Avrupa Programı'nın mekanizmalarından biri olan ve Türkiye'nin sanayisinin, işletmelerinin ve kamu kurumlarının dijitalleştirme süreçlerinde destekleyecek Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri'nin (ADİM) açılış programı ve imza töreni, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Programa Bakan Kacır'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanvekili Yusuf Tancan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Avrupa Birliği Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, TÜBİTAK Başkanı Prof Dr. Orhan Aydın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve davetliler katıldı.

'6 YENİ MODEL FABRİKA DAHA KURACAĞIZ'

Burada konuşan Bakan Kacır, işletmelerin dijital dönüşüm kapsamında finansman ihtiyaçlarını karşılayan programlarla birlikte verimliliklerini ve rekabet güçlerini artıracak modern altyapılar oluşturmak üzere önemli adımlar attıklarını belirterek, "Büyük veri ve yapay zeka araştırmalarını desteklemek üzere 35 bin dizüstü bilgisayara eşdeğer güçte olan süper bilgisayarımız ARF'ı devreye aldık. Ayrıca EuroHPC Ortak Girişimi üyeliğimiz sayesinde, dünyanın sekizinci en güçlü süper bilgisayarı MareNostrum 5'e doğrudan erişim imkanına da sahibiz. Sanayimizi yalın üretimle buluşturan ve mevcut iş gücümüzü 4'üncü Sanayi Devrimi'ne uygun yetkinliklerle donatan model fabrikalarımızın sayısını 10'a çıkardık. Önümüzdeki süreçte ise Kocaeli, Denizli, Trabzon, Malatya, Sakarya ve Tekirdağ'da 6 yeni model fabrika daha kuracağız. İşletmelerimizin dijital dönüşümü başarıyla gerçekleştirmesinin yanı sıra, üzerinde önemle durduğumuz bir diğer husus da yeni yatırımları, özgün ve milli teknoloji çözümleriyle hayata geçirmektir. Ülkemiz tarihinin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 kapsamında; hiper ölçekte veri merkezleri ile endüstriyel robotik sistemler başlıklarında çıkacağımız yeni çağrılarla, yerli teknoloji ekosistemimizi güçlendirecek stratejik yatırımları teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi.

'ÜLKEMİZDEN 68 KURUM VE KURULUŞ 14 MİLYON EURO FONA ERİŞİM ELDE ETTİ' Dijital Avrupa Programı'na değinen Bakan Kacır, "AB Çerçeve Programlarını halihazırda Avrupa değer zincirinin ana aktörlerinden biri olan ülkemiz sanayisinin, KOBİ'lerinin rekabetçiliğini yükseltmek adına değerli bir araç olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, yüksek başarımlı hesaplama ve yapay zeka gibi alanlarda stratejik altyapıların kurulumuna ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesine finansman sağlayan 'Dijital Avrupa Programı'na katıldık. Ülkemizin 2023 yılında bu programa katılımı sonucunda sanayicilerimiz, girişimcilerimiz, üniversitelerimiz program kapsamında kurulan kritik altyapılardan faydalanma imkanına kavuştular. Avrupa Komisyonu tarafından açılan çağrılara başvurmaya hak kazandılar. Bugüne kadar ülkemizden 68 kurum ve kuruluş 14 milyon euro fona erişim elde etti" diye konuştu. AB'YE MESAJLAR Avrupa Birliği'ne tam üyelikle ilgili de konuşan Kacır, "Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda, Dijital Avrupa Programı ile IPA programı kapsamında geliştirilen projelerin ortak bir hedef doğrultusunda birbirini tamamlayıcı olarak tasarlanması büyük bir önem taşıyor. Bu entegrasyon, iş birliklerini daha etkin hale getirmenin yanında, IPA ve Dijital Avrupa programlarının ortak bir yol haritası çizmesine de imkan sağlayacaktır. Ülkemizin sanayide ve teknolojide kazanımlarını artıracak her altyapı aynı zamanda Avrupa'nın geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Sayın Mario Draghi, Avrupa Birliği'nin rekabetçiliği üzerine kapsamlı ve çarpıcı bir rapor hazırladı. Rapor açık bir şekilde son 20 yılda Avrupa Birliği'nin inovasyon açığının verimlilik artışını önemli ölçüde yavaşlattığını vurguluyor. Aynı şekilde, birçok kritik teknoloji alanında ve teknoloji girişimciliğinde, AB ekonomisinin rekabet gücü ve birliğin teknolojik bağımsızlığı açısından gereken atılımı yapamadığını ifade ediyor. Ülkemiz genç ve dinamik nüfusuyla, potansiyeliyle, güçlü bir üretim ve teknoloji geliştirme alt yapısıyla Avrupa Birliği'ni küresel rekabette öne çıkaracak kabiliyete sahiptir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği kazan-kazan esasına dayalı stratejik bir hamle olarak tarihe geçecektir. Halihazırda sürdürdüğümüz yakın ilişki ve iş birliğinin artık adını koyma vakti gelmiştir. Avrupa Birliği adına kritik önem taşıyan bu fırsatın doğru şekilde değerlendirilerek, yeni bir çağın kapılarının ülkemiz ile beraber açılmasını temenni ediyorum" dedi.