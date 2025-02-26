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        Camide çıkan yangın, zarara neden oldu

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde camide çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:59 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:05
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        Camide çıkan yangın, zarara neden oldu
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde camide çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Camide zarar oluştu.

        İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Akça Camisi'nde, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, camide zarar oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri, camide incelemede bulundu. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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