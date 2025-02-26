Otomobille yaklaşan saldırganların açtığı ateşte yaralandı

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde A.Ş., yolda yürürken yaklaşan otomobilden açılan ateşte yaralandı. Saldırganlar kaçarken, A.Ş. ise tedaviye alındı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mevlana Caddesi’nde meydana geldi. A.Ş., caddede yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobilden tabancayla ateş açıldı. A.Ş. kaçarken, araçtan inen 2 kişi ateş etmeye devam etti. Bu sırada kurşunlardan bazıları bir dükkanın camına da isabet etti. Saldırganlar, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından A.Ş., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda ve çevresinde inceleme yaptı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.