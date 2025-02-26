Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Otomobille yaklaşan saldırganların açtığı ateşte yaralandı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:14 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobille yaklaşan saldırganların açtığı ateşte yaralandı
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde A.Ş., yolda yürürken yaklaşan otomobilden açılan ateşte yaralandı. Saldırganlar kaçarken, A.Ş. ise tedaviye alındı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mevlana Caddesi’nde meydana geldi. A.Ş., caddede yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobilden tabancayla ateş açıldı. A.Ş. kaçarken, araçtan inen 2 kişi ateş etmeye devam etti. Bu sırada kurşunlardan bazıları bir dükkanın camına da isabet etti. Saldırganlar, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından A.Ş., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda ve çevresinde inceleme yaptı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        Şeyma öğretmenin öldüğü kaza kamerada! Alkollü sürücü serbest!
        Şeyma öğretmenin öldüğü kaza kamerada! Alkollü sürücü serbest!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı

        Benzer Haberler

        Camide çıkan yangın, zarara neden oldu
        Camide çıkan yangın, zarara neden oldu
        Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Açılış Programı, Kocaeli'de gerçekleşti...
        Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Açılış Programı, Kocaeli'de gerçekleşti...
        Bakan Kacır: AB ile sürdürdüğümüz yakın ilişki ve iş birliğinin adı konmalı
        Bakan Kacır: AB ile sürdürdüğümüz yakın ilişki ve iş birliğinin adı konmalı
        Bakan Kacır, Kocaeli'de Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri açılışında konu...
        Bakan Kacır, Kocaeli'de Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri açılışında konu...
        Kocaeli'de camide çıkan yangın hasara yol açtı
        Kocaeli'de camide çıkan yangın hasara yol açtı
        Son aylardaki yağışlar, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajın yarı...
        Son aylardaki yağışlar, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajın yarı...