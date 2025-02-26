Otomobille yaklaşan saldırganların açtığı ateşte yaralandı (2)

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde A.Ş.'ye otomobilden ateş açıldığı olayda, aracın caddeye gelişi ve saldırganların ateş açmaya başlamasının ardından yaşananlar, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, beyaz otomobilin caddeye gelip durduğu, daha sonra ateş açılmasıyla çevredekilerin kaçtığı, ardından otomobilin hareket ettiği anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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