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        Otomobille yaklaşan saldırganların açtığı ateşte yaralandı (2)

        ÇEVREDEKİLERİNKAÇIŞI, KAMERADAKocaeli'nin Darıca ilçesinde A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:43 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:45
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        Otomobille yaklaşan saldırganların açtığı ateşte yaralandı (2)
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        ÇEVREDEKİLERİNKAÇIŞI, KAMERADA

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde A.Ş.'ye otomobilden ateş açıldığı olayda, aracın caddeye gelişi ve saldırganların ateş açmaya başlamasının ardından yaşananlar, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, beyaz otomobilin caddeye gelip durduğu, daha sonra ateş açılmasıyla çevredekilerin kaçtığı, ardından otomobilin hareket ettiği anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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