Camide çıkan yangın, zarara neden oldu (2)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, İzmit Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan ve bu sabah çıkan yangında hasar gören Akça Cami’nde incelemelerde bulundu. Cami imamı ve mahalle muhtarından bilgi alan Dr. Baraçlı, onarımın onarımının en kısa sürede bitirileceğini, caminin ramazan ayı boyunca açık kalacağını söyledi.

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