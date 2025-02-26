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        Camide çıkan yangın, zarara neden oldu (2)

        'RAMAZANAYI BOYUNCA AÇIK KALACAK'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 18:09 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:15
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        Camide çıkan yangın, zarara neden oldu (2)
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        ‘RAMAZANAYI BOYUNCA AÇIK KALACAK’

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, İzmit Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan ve bu sabah çıkan yangında hasar gören Akça Cami’nde incelemelerde bulundu. Cami imamı ve mahalle muhtarından bilgi alan Dr. Baraçlı, onarımın onarımının en kısa sürede bitirileceğini, caminin ramazan ayı boyunca açık kalacağını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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