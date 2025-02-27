KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu: 28 Şubat zihniyetine sahip olan insanlar maalesef aramızda

KOCAELİ Üniversitesi (KOÜ) tarafından düzenlenen ‘28 Şubat: 28 Yılın Ardından’ başlıklı panelde konuşan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “Neredeyse yarım asır olacak ama şunu görüyorum, 28 Şubat aslında bir tarih değil, bir zihniyet meselesi. O dönemin zihniyetine sahip olan insanlar maalesef aramızda. Bunları yok sayamayız. Çünkü bunlarla sürekli karşılaşıyoruz” dedi.

Kocaeli Üniversitesi tarafından ‘28 Şubat: 28 Yılın Ardından’ başlıklı panel düzenlendi. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen panele Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ve yönetmen Nurdan Albamya katıldı.

‘BU KADAR DARBEYE MARUZ KALMIŞ AMA ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPARLANMIŞ BAŞKA HİÇBİR ÜLKE YOK’

Panelde konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, sürecin hukuksal ve tarihi boyutuna değindi. Yılmaz, “Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu tek partili dönemden sonra Türkiye 10 senede bir darbelere maruz kaldı. Yani 1960’lardan itibaren 10 senede bir tokatlanan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu darbelerin olması üzücü şeyler tabii ki ama aslında bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyükçe bir umut vaat ediyor. Çünkü biliyorum ki dünya üzerinde bu kadar siyasi müdahaleye, saldırıya maruz kalmış, bu kadar darbelere maruz kalmış ama çok hızlı bir şekilde toparlanmış başka hiçbir ülke yok. Bunu da ben mayamızın temiz olmasına bağlıyorum. Çok güçlü bir devletimiz, çok güçlü bir milletimiz var” dedi.

‘TOPLUM NEZDİNDE BAŞÖRTÜSÜ YASAKLARI DOĞRUDAN BİR KARŞILIK BULMUYORDU’

1982 Anayasa’nın darbe anayasası olmasına rağmen din özgürlüğü de içerdiğini belirten Yılmaz, “Bu noktada başörtüsü yasaklarının hiçbir şekilde kanuni dayanağının yani anayasal dayanağının olmamasına rağmen Anayasa Mahkemesi, Danıştay kararlarında bu tamamen göz ardı edilmiştir. Meclis bir kanun çıkarma, yasaklama yapan bir kanun yapma vesayeti gösterememiştir. Aslında toplum nezdinde başörtüsü yasakları doğrudan bir karşılık bulmuyordu. Bu suni bir yasaktı ve Meclis bu şekilde bir hareket etmeye cesaret gösteremedi. Devletler nezdinde baktığımızda da aslında temel anlamda çok büyük bir hukuksuzluk ve çifte standarttın olduğunu gördüğümüz bir noktadayız” diye konuştu.