23 yıllık eşini bıçakla öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki 23 yıllık eşi Gülseren G'yi (40) defalarca bıçaklayarak öldüren, daha sonra da kendisini yaralayan Cemalettin G.’ye (49) 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 17 Eylül 2023 tarihinde Darıca Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. Cemalettin G., boşanma aşamasındaki 23 yıllık eşi Gülseren G'yi markete gittiği sırada cadde ortasında bıçakladıktan sonra kaçarken bir yandan da kendisini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ağır yaralı olarak kaldırılan Gülseren G., hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Cemalettin G.’yi yakalamak için çalışma başlatan polis, yerdeki kan izlerini takip ederek, Cemalettin G.’yi 300 metre ileride Canlar Sokak'taki, boş arazide yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Cemalettin G., tedavisinin ardından tutuklandı.

Davanın Gebze 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3’üncü duruşmasına tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede Cumhuriyet savcısı davayla ilgili mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında sanık Cemalettin G. ile Gülseren G.'nin uzun yıllardır evli olduklarını, olaydan 1 yıl öncesinden başlayarak aralarında geçimsizlik baş gösterdiğini, sanığın savunmasında bu geçimsizliklerin nedeninin Gülseren'in telefonla çok zaman geçirdiği ve kendisini aldattığını düşünmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi. Mütalaada ayrıca Gülseren G.'nin bu durumu zaman zaman ailesiyle paylaştığı, taraflar arasında daha öncesinde anlaşmazlık nedeni ile bazı olayların meydana geldiği, Gülseren G.'nin boşanma kararı aldığı ifade edildi.

Mütalaada ayrıca Gülseren G.'nin çocukların istememesi üzerine boşanma kararını uygulamadığı, sığınma evine gittiği, bir süre burada kaldığı, daha sonra annesinin evinde yaşamaya başladığı, sanığın araç kiraladığı ve maktulenin bulunduğu evin etrafında dolaştığı, Gülseren G.'nin olay günü kahvaltılık almak amacıyla evinden çıktığı, sanığında kiraladığı araç ile maktulenin yanına geldiği, onu saçlarından tuttuğu ve çok kez bıçakladığı ardından da kaçtığı ifade edildi.