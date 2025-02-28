TIR devrildi, yol trafiğe kapandı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun her iki istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR’ın kaldırılmasının ardından 1,5 saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

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