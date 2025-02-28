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        TIR devrildi, yol trafiğe kapandı

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde D-130 kara yolu devrilen TIR nedeniyle trafiğe kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:40 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:45
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        TIR devrildi, yol trafiğe kapandı
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        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde D-130 kara yolu devrilen TIR nedeniyle trafiğe kapandı. Ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla TIR’ın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında D-130 kara yolunun Gonca rampası mevkiinde meydana geldi. Yalova yönüne giden A.Ş. idaresindeki 41 FN 393 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada A.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.Ş., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun her iki istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR’ın kaldırılmasının ardından 1,5 saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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