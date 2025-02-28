MESEM üzerinden kamuyu 77 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen 38 şüpheli adliyede
KOCAELİ merkezli 7 ilde Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen 40 şüpheliden 38'i emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ merkezli 7 ilde Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen 40 şüpheliden 38’i emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, MESEM üzerinden usulsüzlük yaparak kamunun zarara uğratıldığına yönelik iddialar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 25 Şubat’ta operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli İstanbul, Diyarbakır, Hatay, Bingöl, Manisa ve Samsun’da yapılan baskınlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken 38 şüpheli Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
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