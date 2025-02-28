MESEM üzerinden kamuyu 77 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen 38 şüpheli adliyede

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, MESEM üzerinden usulsüzlük yaparak kamunun zarara uğratıldığına yönelik iddialar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 25 Şubat’ta operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli İstanbul, Diyarbakır, Hatay, Bingöl, Manisa ve Samsun’da yapılan baskınlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

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