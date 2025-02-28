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        Polisten kaçan sürücü, otomobiliyle motosiklete çarptı; 3 yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, önce motosiklete ardından park halindeki 2 otomobil ve cipe çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 18:29 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:35
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        Polisten kaçan sürücü, otomobiliyle motosiklete çarptı; 3 yaralı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, önce motosiklete ardından park halindeki 2 otomobil ve cipe çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Ulus Mahallesi Ankara Caddesi ile 2151. Sokak kesişiminde meydana geldi. Polis ekipleri 26 NF 593 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Sokaktan caddeye kontrolsüz çıkan sürücünün otomobili, Y.K. yönetimindeki 34 KMT 066 plakalı motosiklete, ardından da park halindeki 2 otomobil ve cipe çarptı. Savrulan motosikletin sürücüsü Y.K. ile arkasındaki yolcu H.E. ve yoldan geçen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        KAZA KAMERADA

        Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; sokaktan kontrolsüz çıkan otomobilin, caddede seyir halinde olan motosiklete çarptığı, sürücü ve arkasındaki yolcunun savrulduğu, ardından otomobilin park halindeki araçlara çarptığı görüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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