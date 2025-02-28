Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 8 gözaltı

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde, çocukların tartışmasına ailelerin de karışmasıyla sopa ve silahların kullanıldığı kavgada kurşunlar sokakta bulunan bir binaya isabet etti, 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Dilovası ilçesi İstiklal Caddesi 530 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında çıkan tartışma, daha önceden aralarında husumet bulunan aileler arasında kavgaya dönüştü. Sopa ve silahların kullanıldığı kavga sırasında silahtan çıkan kurşunlar, sokak üzerinde bulunan bir binaya isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga sona ererken, kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.