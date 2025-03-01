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        Sobadan sızan gazdan etkilenen çift, hastaneye kaldırıldı

        KOCAELİ'ninDilovası ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen evli çift, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:21 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:25
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        Sobadan sızan gazdan etkilenen çift, hastaneye kaldırıldı
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        KOCAELİ'ninDilovası ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen evli çift, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 510 Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Şaban K. (70) ile Emine K.'nin (68) yaşadığı eve giden komşuları, çiftin kapıyı açmaması üzerine durumu çocuklarına söyledi. Oğulları eve girip anne ve babasının hareketsiz yattığını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri değerlendirilen çift, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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