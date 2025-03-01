Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı

İZMİT Körfezi'nde, 1 Mart 1958'de çoğu öğrenci 600'e yakın yolcuyla İzmit İskelesi'nden hareket ettikten bir süre sonra fırtınada batan Üsküdar Vapuru'nda yaşamını yitiren 392 kişi, facianın 67'nci yıl dönümünde anıldı, dua edilip mezarlarına karanfil bırakıldı.

Türk denizcilik tarihinin en büyük deniz facialarından biri olarak kabul edilen olayda, 1 Mart 1958'de İzmit İskelesi'nden 600'e yakın yolcuyla hareket eden Üsküdar Vapuru, fırtına nedeniyle battı. Vapurdaki çoğu lise öğrencisi 392 yolcu, boğularak ya da donarak öldü. Donanma Komutanlığı'na bağlı savaş gemileri ve denizaltı ekibi, bazı yolcuları denizden alıp kurtardı. Facianın 67'nci yıl dönümünde Gölcük’te düzenlenen törenle hayatını kaybedenler anıldı. 1 Mart Üsküdar Şehitliği’ndeki törene; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

'ACI HATIRALAR'

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, programda yaptığı konuşmada, "İlçemizin tarihinde 4 Nisan 1953 Dumlupınar Denizaltısı Faciası, 1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru Faciası ve 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi, kalplerimizde derin izler bırakan acı hatıralardır. 1 Mart 1958 kalplerimizde burukluk oluşturan, tahsil gören bir nesli yitirdiğimiz, bizleri derin bir üzüntüye boğan bir tarihtir. Kahramanmaraş merkezli depremde, 17 Ağustos 1999 depreminde ve diğer deprem felaketlerinde vefat eden vatandaşlarımıza ve Üsküdar faciasında hayatını kaybeden hemşerilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Allah, ilçemizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda ölenler için dua edildi ve mezarlarına karanfil bırakıldı.