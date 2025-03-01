Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı

        İZMİT Körfezi'nde, 1 Mart 1958'de çoğu öğrenci 600'e yakın yolcuyla İzmit İskelesi'nden hareket ettikten bir süre sonra fırtınada batan Üsküdar Vapuru'nda yaşamını yitiren 392 kişi, facianın 67'nci yıl dönümünde anıldı, dua edilip mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 17:23 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı
        ABONE OL

        İZMİT Körfezi'nde, 1 Mart 1958'de çoğu öğrenci 600'e yakın yolcuyla İzmit İskelesi'nden hareket ettikten bir süre sonra fırtınada batan Üsküdar Vapuru'nda yaşamını yitiren 392 kişi, facianın 67'nci yıl dönümünde anıldı, dua edilip mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Türk denizcilik tarihinin en büyük deniz facialarından biri olarak kabul edilen olayda, 1 Mart 1958'de İzmit İskelesi'nden 600'e yakın yolcuyla hareket eden Üsküdar Vapuru, fırtına nedeniyle battı. Vapurdaki çoğu lise öğrencisi 392 yolcu, boğularak ya da donarak öldü. Donanma Komutanlığı'na bağlı savaş gemileri ve denizaltı ekibi, bazı yolcuları denizden alıp kurtardı. Facianın 67'nci yıl dönümünde Gölcük’te düzenlenen törenle hayatını kaybedenler anıldı. 1 Mart Üsküdar Şehitliği’ndeki törene; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

        'ACI HATIRALAR'

        Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, programda yaptığı konuşmada, "İlçemizin tarihinde 4 Nisan 1953 Dumlupınar Denizaltısı Faciası, 1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru Faciası ve 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi, kalplerimizde derin izler bırakan acı hatıralardır. 1 Mart 1958 kalplerimizde burukluk oluşturan, tahsil gören bir nesli yitirdiğimiz, bizleri derin bir üzüntüye boğan bir tarihtir. Kahramanmaraş merkezli depremde, 17 Ağustos 1999 depreminde ve diğer deprem felaketlerinde vefat eden vatandaşlarımıza ve Üsküdar faciasında hayatını kaybeden hemşerilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Allah, ilçemizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

        Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda ölenler için dua edildi ve mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        Düelloya tutuştular
        Düelloya tutuştular
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de istinat duvarındaki kayma nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı
        Kocaeli'de istinat duvarındaki kayma nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı
        Kocaeli'de "Üsküdar Vapuru" faciasında hayatını kaybedenler anıldı
        Kocaeli'de "Üsküdar Vapuru" faciasında hayatını kaybedenler anıldı
        Sobadan sızan gazdan etkilenen çift, hastaneye kaldırıldı
        Sobadan sızan gazdan etkilenen çift, hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı
        Kar yağışından sonra yarık büyüdü, istinat duvarında dökülme oldu; yolu tra...
        Kar yağışından sonra yarık büyüdü, istinat duvarında dökülme oldu; yolu tra...
        Kocaeli'de fuhuş operasyonu; 3 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de fuhuş operasyonu; 3 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli tutuklandı