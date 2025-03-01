Ağır yaralı hamile kadını taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde yüksekten düşüp ağır yaralanan hamile kadını taşıyan ambulans, kavşakta hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, hamile kadın ise başka bir ambulans ile özel hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Kartepe ilçesinde yüksekten düşüp ağır yaralanan 5 aylık hamile kadını taşıyan H.D. idaresindeki 41 ANG 584 plakalı ambulans, İzmit istikametine seyir halinde olduğu sırada Paşadağ Caddesi’nden Sarımeşe kavşağı istikametine seyir halinde olan M.N.K. yönetimindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç trafik lambasını devirip yeşillik alana çıkarken ambulans ise sürüklenerek refüje çarptı.

Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi ile hafif ticari araçta bulunan sürücü M.N.K. ve yolcu olarak bulunan R.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan ambulansta bulunan ağır yaralı hamile kadın da başka bir ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri yolda temizlik çalışması gerçekleştirirken araçlar ise yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.