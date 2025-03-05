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        Ambulansın çarptığı çocuğun annesi tedaviyi kabul etmedi

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde hasta taşıyan ambulansın çarptığı Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 13:12 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:15
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        Ambulansın çarptığı çocuğun annesi tedaviyi kabul etmedi
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde hasta taşıyan ambulansın çarptığı Z.A. (12) hafif yaralandı. Z.A.'nın annesi, ambulansta tedaviyi kabul etmediğine dair belgeyi imzaladıktan sonra çocuğunu aldı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne hasta götüren C.K. yönetimindeki 41 HM 696 plakalı ambulans, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.A.'ya çarptı. Yere düşen ve hafif yaralanan Z.A. için olay yerine destek ambulans çağrıldı. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, çocuğu ambulansa alıp müdahale etti. Z.A.'nın ablası, kardeşinin durumunun iyi olduğunu belirterek eve götürmek istedi. Ancak sağlık ekipleri, çocuğun ailesinden bir ebeveynin gelmesi gerektiğini ifade etti. Ambulanstan inmek isteyen Z.A., bir süre burada bekletildi. Gelen annesi, tedaviyi kabul etmediğine dair belgeyi imzaladıktan sonra çocuğunu aldı.

        Kazaya ilişkin polis inceleme başlattı.

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