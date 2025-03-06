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        Otomobilin çarptığı kadın öldü

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Saadet Hasançebi (68), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:51 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:55
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        Otomobilin çarptığı kadın öldü
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Saadet Hasançebi (68), yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde meydana geldi. İ.M. kontrolündeki 34 ELP 162 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Saadet Hasançebi'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Saadet Hasançebi, yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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