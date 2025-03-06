Otomobilin çarptığı kadın öldü

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde meydana geldi. İ.M. kontrolündeki 34 ELP 162 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Saadet Hasançebi'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Saadet Hasançebi, yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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