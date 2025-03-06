Eğilen direği onarıp, leyleğe yeni yuva yaptılar

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde köyün simgesi haline gelen leyleğin bulunduğu telefon direği rüzgar nedeniyle eğildi. Belediye ekipleri hem direği onardı hem de leylek yuvasını yeniden yaptı.

Kandıra ilçesinin kırsal Kocakaymaz Mahallesi’nde leylek yuvasının bulunduğu direk, bir süre önce rüzgar nedeniyle eğildi. Yıkılma tehlikesi de bulunan direği gören Harun Ergin, durumu 153 Çağrı Merkezi üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi’ne bağlı A Takımı ekipleri, kısa süre içinde olay yerine giderek, leylek yuvasının bulunduğu telefon direğinin bakımını yaptı. Bakım sırasında dikkatle yerinden alınan yuvadaki dal parçalarının temizlenmesinin ardından yapılan yeni yuva, özenle yerine yerleştirildi.

‘KÖYÜMÜZÜN NEŞESİ VE SİMGESİ’

Mahalle sakini Harun Ergin, belediye ekiplerine teşekkür ederek, “Bu hayvan mart ayı içerisinde gelir ve yavrular, ağustos sonu gibi gider. Burada konaklar ve yavrularıyla bize komşu olur. Bu köye geliş tarihini bilmiyoruz; güzel bir hayvan. Köyümüzün neşesi ve simgesi” dedi.