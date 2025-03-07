Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Sahte bungalov ilanıyla 120 milyon TL'lik dolandırıcılık; 30 şüpheli adliyede

        KOCAELİmerkezli 5 ilde sahte bungalov ilanları üzerinden çok sayıda kişiyi mağdur edip, yaklaşık 120 milyon TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:45 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte bungalov ilanıyla 120 milyon TL'lik dolandırıcılık; 30 şüpheli adliyede
        ABONE OL

        KOCAELİmerkezli 5 ilde sahte bungalov ilanları üzerinden çok sayıda kişiyi mağdur edip, yaklaşık 120 milyon TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kocaeli'de yaşayan 38 kişi, internet sitesi ve sosyal medya üzerinden Sapanca'da bulunan bungalov için rezervasyon yaptırıp, önden ödeme yaptıklarını ancak daha sonra temasa geçtikleri kişilere ulaşamadıklarını belirterek, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit etmek için teknik ve fiziki çalışma gerçekleştirdi.

        YAKLAŞIK 120 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

        İncelemede, şüphelilerin sosyal medya siteleri ve kurdukları sahte internet sitesi üzerinden yayınladıkları bungalov ilanı için çağrı merkezi kurdukları, bu numaraları arayan vatandaşlardan rezervasyon için kapora ve sigorta ücreti aldıkları ve bu yöntemle yaklaşık 120 milyon TL dolandırdıkları öğrenildi. Rezervasyon yapan mağdurların daha sonra aradıkları numaralara ulaşamadıkları ayrıca rezervasyon için anlaştıkları bungalovların sahte olduğunu fark etmelerinin ardından şikayetçi oldukları belirtildi.

        3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, şüphelilerin U.A., A.M. ve M.E. tarafından yönetildiğini tespit ederek 4 Mart günü eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara, Nevşehir, Adana, Mersin illerinde operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 27 şüpheli, işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma kapsamında dün Ankara ve Adana'da operasyon yapan ekipler, 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. 6'sı kadın olmak üzere 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Dosya kapsamında 3 şüphelinin firari olduğu ve arandığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "İşim gasp edildi"
        "İşim gasp edildi"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Tur henüz bitmedi"
        "Tur henüz bitmedi"
        'Oscar'lık yemek performansları
        'Oscar'lık yemek performansları

        Benzer Haberler

        Belediyenin kursunda aldığı eğitimle kendi pastanesini açtı
        Belediyenin kursunda aldığı eğitimle kendi pastanesini açtı
        Tabanca ile şaka yaparken kazara arkadaşını vurdu
        Tabanca ile şaka yaparken kazara arkadaşını vurdu
        Kocaeli'de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı
        Eğilen direği onarıp, leyleğe yeni yuva yaptılar
        Eğilen direği onarıp, leyleğe yeni yuva yaptılar
        Alacak tartışmasında bacağından vuruldu
        Alacak tartışmasında bacağından vuruldu
        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı