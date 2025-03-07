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        Cami tuvaletinde silahla vurulmuş halde bulundu

        KOCAELİ'ninDarıca ilçesindeki Ensar Camisi'nin tuvaletinde A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:23 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:25
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        Cami tuvaletinde silahla vurulmuş halde bulundu
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        KOCAELİ'ninDarıca ilçesindeki Ensar Camisi'nin tuvaletinde A.L. (40), silahla vurulmuş halde yaralı bulundu.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'ndeki Ensar Camisi'nin tuvaletinde meydana geldi. İddiaya göre silah sesini duyan cami cemaati, tuvalete gittiğinde A.L.'yi göğsünün sol tarafından vurulmuş halde yerde buldu. Camidekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.L., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.L.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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