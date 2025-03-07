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        AVM'de yangın çıktı; 4 kişi dumandan etkilendi

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) kafesinde çıkan yangında 4 kişi, dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 17:01 Güncelleme: 07.03.2025 - 17:05
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        AVM'de yangın çıktı; 4 kişi dumandan etkilendi
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) kafesinde çıkan yangında 4 kişi, dumandan etkilendi.

        İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki 2 katlı AVM'nin 2'nci katında bulunan bir kafenin mutfak kısmında, saat 14.30 sıralarında fritözden kaynaklı yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kafe zarar görürken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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