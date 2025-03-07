Gassaldan itfaiyeciye, vatmandan evde bakım hizmetleri personeline kadınlar yaşadıklarını anlattı

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mesleklerini anlattı. Son 5 yılda kadın sayısının yüzde 70 arttığı belediyede gassaldan itfaiyeciye, evde bakım hizmetleri personelinden vatmana kadar birçok kadın, sevdiği işi yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hem mesleklerini hem de yaşadıklarını anlattı. Son 5 yılda kadın sayısının yüzde 70 arttığı belediyenin hukuk işlerinin yüzde 70'i kadın personel tarafından yürütülürken, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndaki personelin yüzde 89'u kadınlardan oluşuyor.

'KADIN OLARAK AYRICALIKLI OLDUĞUMUN FARKINDAYIM'

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evde Bakım Hizmetleri Personeli Fatma Göksal, "Bu işi yapmaktan çok mutluyum. Bize ihtiyacı olan insanlara yetiştiğimizde, hissettiğimiz gururu kesinlikle kelimelerle anlatamam. Kadın olarak ayrıcalıklı olduğumun farkındayım. Bunu da amirlerimizden, üstlerimizden bire bir anlamda da her türlü hissediyoruz. Bizim işimizi kolaylaştırma açısından da amirlerimiz, şeflerimiz bizi her türlü yardımcı oluyor. Geleceğimden tedirgin değilim. En önemlisi bu bence" dedi.

'GASSAL OLMAK DUYGUSAL AÇIDAN EN ZORLAYICI MESLEKLERDEN BİRİ'

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda gassal olarak çalışan Emine Kar, kadın gassal olmanın hem duygusal hem de fiziksel açıdan en zorlayıcı mesleklerden biri olduğunu belirterek, "Ölüyle son bir yolculuğa çıkarken, yaşamın ağırlığına direnirken, içsel gücünüzü her an yeniden bulmanız gerekir. Gözyaşlarını ve toplumun bakış açısını taşırken, bir yandan da kaybın acısını kendi ruhunuzda hissedersiniz. Eşim bazen eve geldiğinde bana arkadaşlarının 'Eşinin yaptığı yemekleri yiyor musun? Nasıl yiyorsun? Eşinden korkmuyor musun?' dediğini söylüyordu" diye konuştu.

'KADIN YA DA ERKEK HEGEMONYASI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda çalışan ziraat mühendisi Memnune Gürcan Karaağaç, kadınların istedikleri her şeyi başarabileceğini belirterek, "Başlangıçta ekip sorumlusu bir kadın olarak, bazı personellerimiz ya da çalışma arkadaşlarımız tarafından ön yargıyla karşılaşabiliyoruz ama ilerleyen süreçte bizlerin detaylı ve titiz çalışmalarıyla güzel işler ortaya çıkınca yine personellerimizden destek görüyoruz. Yine yöneticilerimizden ve çalışma arkadaşlarımızın takdirini alıyoruz. Yalnızca mühendislikte değil, herhangi bir meslekle ilgili olarak kadın ya da erkek hegemonyasının olduğunu düşünmüyorum. Kadınların mühendislik olsun, diğer alanlarda olsun; istedikleri her şeyi başarabileceklerine inanıyorum" dedi.