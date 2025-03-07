Gassaldan itfaiyeciye, vatmandan evde bakım hizmetleri personeline kadınlar yaşadıklarını anlattı
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mesleklerini anlattı.
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mesleklerini anlattı. Son 5 yılda kadın sayısının yüzde 70 arttığı belediyede gassaldan itfaiyeciye, evde bakım hizmetleri personelinden vatmana kadar birçok kadın, sevdiği işi yapıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hem mesleklerini hem de yaşadıklarını anlattı. Son 5 yılda kadın sayısının yüzde 70 arttığı belediyenin hukuk işlerinin yüzde 70'i kadın personel tarafından yürütülürken, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndaki personelin yüzde 89'u kadınlardan oluşuyor.
'KADIN OLARAK AYRICALIKLI OLDUĞUMUN FARKINDAYIM'
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evde Bakım Hizmetleri Personeli Fatma Göksal, "Bu işi yapmaktan çok mutluyum. Bize ihtiyacı olan insanlara yetiştiğimizde, hissettiğimiz gururu kesinlikle kelimelerle anlatamam. Kadın olarak ayrıcalıklı olduğumun farkındayım. Bunu da amirlerimizden, üstlerimizden bire bir anlamda da her türlü hissediyoruz. Bizim işimizi kolaylaştırma açısından da amirlerimiz, şeflerimiz bizi her türlü yardımcı oluyor. Geleceğimden tedirgin değilim. En önemlisi bu bence" dedi.
'GASSAL OLMAK DUYGUSAL AÇIDAN EN ZORLAYICI MESLEKLERDEN BİRİ'
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda gassal olarak çalışan Emine Kar, kadın gassal olmanın hem duygusal hem de fiziksel açıdan en zorlayıcı mesleklerden biri olduğunu belirterek, "Ölüyle son bir yolculuğa çıkarken, yaşamın ağırlığına direnirken, içsel gücünüzü her an yeniden bulmanız gerekir. Gözyaşlarını ve toplumun bakış açısını taşırken, bir yandan da kaybın acısını kendi ruhunuzda hissedersiniz. Eşim bazen eve geldiğinde bana arkadaşlarının 'Eşinin yaptığı yemekleri yiyor musun? Nasıl yiyorsun? Eşinden korkmuyor musun?' dediğini söylüyordu" diye konuştu.
'KADIN YA DA ERKEK HEGEMONYASI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda çalışan ziraat mühendisi Memnune Gürcan Karaağaç, kadınların istedikleri her şeyi başarabileceğini belirterek, "Başlangıçta ekip sorumlusu bir kadın olarak, bazı personellerimiz ya da çalışma arkadaşlarımız tarafından ön yargıyla karşılaşabiliyoruz ama ilerleyen süreçte bizlerin detaylı ve titiz çalışmalarıyla güzel işler ortaya çıkınca yine personellerimizden destek görüyoruz. Yine yöneticilerimizden ve çalışma arkadaşlarımızın takdirini alıyoruz. Yalnızca mühendislikte değil, herhangi bir meslekle ilgili olarak kadın ya da erkek hegemonyasının olduğunu düşünmüyorum. Kadınların mühendislik olsun, diğer alanlarda olsun; istedikleri her şeyi başarabileceklerine inanıyorum" dedi.
'KADIN İSTEDİKTEN SONRA HER ŞEYİ BAŞARABİLİYOR'
Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Ulaşımpark’ta vatman olarak 3 yıldır görev yapan Asiye Çelik, "Eskisi gibi kadınlara yönelik 'Kadın bunu yapamaz' gibi düşüncelerin yıkıldığını düşünüyorum. Çünkü kadın istedikten sonra her şeyi başarabiliyor ve her ortamı güzelleştirebiliyor. Burada çalışırken özellikle çok fazla deneyim sahibi olma şansını yakaladım. Çünkü insanlardan o kadar güzel tepkiler alıyoruz ki resmen yüzlerindeki gülümseme ve gurur verici şekilde baktıklarını görmek, bizleri de çok fazla motive ediyor ve daha fazla sıkı bir şekilde çalışmaya başlıyoruz; sıkı bir şekilde tutunuyoruz. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyemiz kadınlara yönelik birçok alanda istihdam sağlıyor. Ben de bunlardan biriyim. Hayallerimiz, hedeflerimiz konusunda arkamızda durdukları için işi severek, heyecanla yapmaya devam ediyoruz. Açıkçası bu desteği son derece hissediyoruz" diye konuştu.
'YANGINDA BİR CANLI KALDIYSA ONU KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ'
İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görevli itfaiyeci Nursena Baltacı 3,5 yıldır bu mesleği yaptığını söyleyerek, "İtfaiye çok zorlu bir meslek. Erkek ağırlıklı bir meslek. Erkek egemenliğinin olduğu bir meslek. Bence kadınların yapamayacağı bir meslek dalı yok. İtfaiye de bunlardan bir tanesi. Çalışıp çabaladıkça bu mesleği idame ettirebiliriz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bana bu imkanı tanıdı. Hayallerimi yaşayan bir insanım. Çünkü küçüklüğümden beri bana sorarlardı; 'Ne olacaksın Nursen' diye. Hep, 'İtfaiyeci olacağım’ dedim ve bunu göğsümü gere gere söyledim. Çünkü bu meslek çok zorlu bir meslek. Maneviyatı o kadar büyük ki çünkü bir cana dokunuyorsun. O çok kıymetli bir şey. Yangından insanlar kaçıyor; oraya dalıyoruz ve o orada bir canlı kaldıysa onu kurtarmaya çalışıyoruz. Bir canlı varlığa dokunmak, onun hayatına değmek, onu yaşatmaya çalışmak bizim için çok kıymetli" dedi.
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