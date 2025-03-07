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        Sahte bungalov ilanıyla 120 milyon TL'lik dolandırıcılık; 30 şüpheli adliyede (2)

        22TUTUKLAMAKocaeli'de, 38 kişiyi internet sitesi ve sosyal medya üzerinden bungalov ev ilanıyla 120 milyon TL dolandıran şüphelilerden 22'si tutuklandı, 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 23:53 Güncelleme: 07.03.2025 - 23:53
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        Sahte bungalov ilanıyla 120 milyon TL'lik dolandırıcılık; 30 şüpheli adliyede (2)
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        22TUTUKLAMA

        Kocaeli’de, 38 kişiyi internet sitesi ve sosyal medya üzerinden bungalov ev ilanıyla 120 milyon TL dolandıran şüphelilerden 22'si tutuklandı, 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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