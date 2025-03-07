Sahte bungalov ilanıyla 120 milyon TL'lik dolandırıcılık; 30 şüpheli adliyede (2)

Kocaeli’de, 38 kişiyi internet sitesi ve sosyal medya üzerinden bungalov ev ilanıyla 120 milyon TL dolandıran şüphelilerden 22'si tutuklandı, 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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