Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada

Öte yandan hırsızlık, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; başında bere, apartmana giren kişinin ayakkabılara baktığı, daha sonra dairenin önünde bulunan ayakkabılığı açıp beğendi bir çift ayakkabıyı alarak ceketinin içine saklayıp elinde poşetle apartmandan ayrıldığı görüldü.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Yahya Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Binaya giren kişi, kapı önlerinde bulunan ayakkabıları tek tek inceledi. Şüpheli, beğendiği bir çift ayakkabıyı ceketinin içine saklayarak apartmandan çıktı. Apartmanda yaşayanlar, şikayetçi olmadı.

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