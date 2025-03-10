Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde apartmana giren kişi, kapı önlerindeki ayakkabıları tek tek inceledikten sonra içlerinden birini ceketinin içine saklayarak çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde apartmana giren kişi, kapı önlerindeki ayakkabıları tek tek inceledikten sonra içlerinden birini ceketinin içine saklayarak çaldı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 00.30 sıralarında Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Yahya Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Binaya giren kişi, kapı önlerinde bulunan ayakkabıları tek tek inceledi. Şüpheli, beğendiği bir çift ayakkabıyı ceketinin içine saklayarak apartmandan çıktı. Apartmanda yaşayanlar, şikayetçi olmadı.

        Öte yandan hırsızlık, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; başında bere, apartmana giren kişinin ayakkabılara baktığı, daha sonra dairenin önünde bulunan ayakkabılığı açıp beğendi bir çift ayakkabıyı alarak ceketinin içine saklayıp elinde poşetle apartmandan ayrıldığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Radyoaktif atık paniği! 2 hafriyat şirketine ceza kesildi
        Radyoaktif atık paniği! 2 hafriyat şirketine ceza kesildi
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Milli Takımı'nda hedef "A Ligi"
        16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Milli Takımı'nda hedef "A Ligi"
        Kocaeli'de akaryakıt pompasına çarpan cipin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de akaryakıt pompasına çarpan cipin sürücüsü yaralandı
        Kazada savrulan otomobil akaryakıt istasyonundaki pompayı devirdi: 1 yaralı...
        Kazada savrulan otomobil akaryakıt istasyonundaki pompayı devirdi: 1 yaralı...
        Kazada savrulan otomobil akaryakıt istasyonundaki pompayı devirdi: 1 yaralı
        Kazada savrulan otomobil akaryakıt istasyonundaki pompayı devirdi: 1 yaralı
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa