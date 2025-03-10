Dilovası'nda 796 ecstasy hap ele geçirildi
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 796 ecstasy hap ve 30 gram metamfetamin ele geçirildi.
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 796 ecstasy hap ve 30 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat sonrası Dilovası ilçesindeki adrese operasyon düzenledi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 796 ecstasy hap, 30 gram metamfetamin, 4 sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, 20 tabanca mermisi, 8 bıçak ve hassas terazi ele geçirildi.
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