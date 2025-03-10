Dilovası'nda 796 ecstasy hap ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat sonrası Dilovası ilçesindeki adrese operasyon düzenledi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 796 ecstasy hap, 30 gram metamfetamin, 4 sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, 20 tabanca mermisi, 8 bıçak ve hassas terazi ele geçirildi.

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