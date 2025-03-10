Kocaelispor – MKE Ankaragücü: 1-1

66’ncı dakikada Ankaragücü’nde hızlı atakta Cephas’ın gönderdiği pası karşılayan Rotariu sağ çaprazdan rakibin ceza alanına girerek Kwabena’ya pası yolladı. Kwabena, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu rakibin ağlarına gönderdi. Yapılan VAR incelemesinde Cephas’ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

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