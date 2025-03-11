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        İş yerinde yangın; 1 işçi dumandan etkilendi

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki iş yerinde çıkan yangında 1 işçi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 09:39 Güncelleme: 11.03.2025 - 09:45
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        İş yerinde yangın; 1 işçi dumandan etkilendi
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki iş yerinde çıkan yangında 1 işçi dumandan etkilendi.

        Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, gece saatlerinde sanayi tüpünden kaynaklı patlamada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması ile yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 işçi ambulansta tedavi edildi.

        Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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