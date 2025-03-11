İş yerinde yangın; 1 işçi dumandan etkilendi

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, gece saatlerinde sanayi tüpünden kaynaklı patlamada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması ile yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 işçi ambulansta tedavi edildi.

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