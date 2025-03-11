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        Kazada savrulan hafif ticari aracın yayaya çarptığı anlar kamerada

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın savrulup yaya Mehmet Yaman'a (75) çarparak ölümüne neden olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:10
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        Kazada savrulan hafif ticari aracın yayaya çarptığı anlar kamerada
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın savrulup yaya Mehmet Yaman’a (75) çarparak ölümüne neden olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, 6 Mart günü Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile 623’üncü Sokak kesiminde meydana geldi. Kavşakta plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan hafifi ticari araç, yaya Mehmet Yaman'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yaman, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Yaman’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.

        Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen araç sürücüleri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan sürücüler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, kaza kamyonun araç içi kamerası ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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