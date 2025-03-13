İş hanında 3 ay arayla 2'nci yangın: 1 gözaltı

Öte yandan geçen yıl 23 Aralık’ta gece saatlerinde iş hanının Hızır Reis Caddesi’nde kalan cephesinde aynı dairenin bulunduğu 6'ıncı katın balkon kısmında da yangın çıkmış, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülmüştü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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