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        Kocaeli'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasındaki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 21:44 Güncelleme: 16.03.2025 - 10:05
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        Kocaeli'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasındaki kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında D-605 karayolu Kale mevkisinde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 41 AIG 773 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GJB 919 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü E.A. ile arkasındaki ismi öğrenilemeyen kuşu, savrulan motosikletten düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde E.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı yolcu ise ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından E.A.’nın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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