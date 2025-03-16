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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurye yaralandı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 14:01 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:05
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurye yaralandı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 BIR 885 plakalı otomobil ile kurye Emre Ö. idaresindeki 41 AYF 482 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, Emre Ö. yaralandı. Emre Ö., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emre Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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