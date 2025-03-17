Gemi imalatı yapılan fabrikada yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

Olay, saat 16.30 sıralarında Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-4016 Sokak üzerindeki bir tersanede meydana geldi. Tersanede çalıştığı sırada dengesini kaybeden Hasan B., yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hasan B., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hasan B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde gemi imalatı yapılan bir tersanede 10 metre yükseklikten düşen işçi Hasan B. (30) ağır yaralandı.

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