Gebze'deki cinayete 1 tutuklama

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, Bayram Zunluoğlu’nun evinin önünde pusu kurulup öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Olay, pazar günü saat 06.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Pirireis Caddesi 25’inci Sokak’ta meydana geldi. Sabaha karşı otomobilini evinin önüne park eden Bayram Zunluoğlu, araçtan indiği sırada sokakta silahlı saldırısına uğradı. Zunluoğlu, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Zunluoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAKALANAN 3 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin başlatılan çalışma kapsamında C.Y., Y.A., H.S. dün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen C.Y. tutuklanırken, Y.A. ve H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYDAN 10 DAKİKA ÖNCE MOTOSİKLETLE KEŞİF YAPMIŞLAR

Bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin Bayram Zunluoğlu’nun evinin bulunduğu sokakta olaydan 10 dakika önce motosikletle tur atarak keşif yaptığı, daha sonra da otomobiliyle evinin bulunduğu sokağa girerek aracından inen Zunluoğlu’na tabancayla ateş ettiği görülüyor.