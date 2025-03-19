Kuzuyayla Tabiat Parkı beyaza büründü

Kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatleri itibariye başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe’nin eteklerinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Hava sıcaklığının eksi 6 derece ölçüldüğü bölgede, zirveye giden yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri kar küreme araçlarıyla çalışma yaptı.

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