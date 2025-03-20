TEM'de zincirleme kaza; 2 ölü 4 yaralı (2)

TEM Otoyolu Derince ilçesi geçişi İstanbul istikametinde 2 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı kazada ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Öte yandan yaşanılan yoğunluk havadan görüntülendi.

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