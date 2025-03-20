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        TEM'de zincirleme kaza; 2 ölü 4 yaralı (2)

        YOLKONTROLLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDITEM Otoyolu Derince ilçesi geçişi İstanbul istikametinde 2 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı kazada ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 22:20 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:25
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        TEM'de zincirleme kaza; 2 ölü 4 yaralı (2)
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        YOLKONTROLLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI

        TEM Otoyolu Derince ilçesi geçişi İstanbul istikametinde 2 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı kazada ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Öte yandan yaşanılan yoğunluk havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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