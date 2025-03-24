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        İstanbul'daki eylem sırasında polisi tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

        SARAÇHANE'de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto ettiği sırada polise 'emekli olduğunda bulacağım seni' diyen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 17:48 Güncelleme: 24.03.2025 - 17:50
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        İstanbul'daki eylem sırasında polisi tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
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        SARAÇHANE’de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto ettiği sırada polise ‘emekli olduğunda bulacağım seni’ diyen A.K., Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gözaltına alındı.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası Saraçhane’deki protestolar sırasında A.K., barikatın önünde duran çevik kuvvet polisine yönelik ‘emekli olduğunda bulacağım seni’ dedi. A.K., cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı anları sosyal medya platformlarında paylaştı. Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde A.K.’nin Kocaeli’nin Darıca ilçesinde olduğu tespit edildi. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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