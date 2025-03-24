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        Gebze'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı komşuların kavgasında 3 tutuklama

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin vurularak öldüğü, 3 kişinin de darbedilerek yaralandığı komşular arasındaki taşlı, sopalı ve silahlı kavganın cinayet şüphelisi K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 21:38 Güncelleme: 24.03.2025 - 21:40
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        Gebze'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı komşuların kavgasında 3 tutuklama
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde 1 kişinin vurularak öldüğü, 3 kişinin de darbedilerek yaralandığı komşular arasındaki taşlı, sopalı ve silahlı kavganın cinayet şüphelisi K.E. ile olaya karışan İ.C.E. ve S.E. tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Olay, 22 Mart 2025 günü Gebze ilçesine bağlı Barış Mahallesi 1819/1 Sokak üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Apartmanın ortak kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşayan 2 komşu aile arasında tartışma çıktı. Aileler arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga sırasında darbedilen 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, Yusuf Bayrak (38) ise tabancayla vuruldu. Tabancayla vurulan Yusuf Bayrak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, darp sonucu yaralanan 2 kişi Gebze’de özel bir hastaneye, diğeri ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yusuf Bayrak, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, darbedilen yaralılar arasında bulunan K.E. ile İ.C.E., S.E., Ö.B., A.B., H.B. ve B.B.’yi aynı gün gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen 7 şüpheliden K.E., İ.C.E. ve S.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Ö.B., A.B., H.B. adli kontrol şartıyla, B.B. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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