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        TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 yaralı (2)

        8YARALITEM yolunun İzmit geçişi Korutepe Tüneli'nde İstanbul yönüne gitmekte olan 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişinin yaralandığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 19:07 Güncelleme: 04.04.2025 - 19:10
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        TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 yaralı (2)
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        8YARALI

        TEM yolunun İzmit geçişi Korutepe Tüneli’nde İstanbul yönüne gitmekte olan 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun İstanbul istikameti, araçların kaldırılması ve yoldaki temizliğin ardından 2 saat sonra yeninden açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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