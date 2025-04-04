TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 yaralı (2)

TEM yolunun İzmit geçişi Korutepe Tüneli’nde İstanbul yönüne gitmekte olan 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun İstanbul istikameti, araçların kaldırılması ve yoldaki temizliğin ardından 2 saat sonra yeninden açıldı.

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