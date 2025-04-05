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        Gemi imalatı yapılan fabrikada 10 metreden düşen işçi, 18 gün sonra öldü

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde gemi imalatı yapılan tersanede yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi Hasan Beyaz (30), 18 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:50 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:55
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        Gemi imalatı yapılan fabrikada 10 metreden düşen işçi, 18 gün sonra öldü
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        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde gemi imalatı yapılan tersanede yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi Hasan Beyaz (30), 18 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 17 Mart’ta saat 16.30 sıralarında, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-4016 Sokak'taki tersanede meydana geldi. Tersanede çalışırken dengesini kaybeden Hasan Beyaz, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşüp yaralandı. Diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Beyaz, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyaz, tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra dün yaşamını yitirdi. Beyaz'ın cenazesi, dün öğle vakti Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi'ndeki Ebubekir Sıddık Camisi'nde kılınan namazın ardından memleketi Gümüşhane'ye gönderildi. Beyaz'ın Gümüşhane'nin Merkez ilçesi Dölek köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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