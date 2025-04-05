TEM'in Kocaeli geçişinde 'bayram dönüşü' yoğunluğu

RAMAZAN Bayramı tatilinden dönenler TEM yolunun Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketi ya da tatil bölgelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. TEM yolunun İzmit geçişinin İstanbul istikametinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin de yer aldığı Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi sebebiyle yoğunluk oluştu. Sürücüler zaman zaman durma noktasına gelen trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bu kısımdan sonra ise otoyolun Derince ve Körfez ilçeleri geçişlerinde trafiğin akıcı şekilde seyrettiği görüldü.