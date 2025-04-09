Servis minibüsü devrildi; 2 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Çerkeşli Mahallesi İMES OSB içerisindeki 1'inci Cadde'de meydana geldi. Metin K.’nin kontrolünü yitirdiği 41 P 1239 plakalı servis minibüsü, yol kenarındaki yeşillik alana devrildi. Kazada, minibüsteki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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