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        Servis minibüsü devrildi; 2 yaralı

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde devrilen servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:49 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:55
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        Servis minibüsü devrildi; 2 yaralı
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        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde devrilen servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında, Çerkeşli Mahallesi İMES OSB içerisindeki 1'inci Cadde'de meydana geldi. Metin K.’nin kontrolünü yitirdiği 41 P 1239 plakalı servis minibüsü, yol kenarındaki yeşillik alana devrildi. Kazada, minibüsteki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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